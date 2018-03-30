Россия высылает дипломатов нескольких стран

Автомобили посольств Литвы и Хорватии в РФ у здания министерства иностранных дел РФ. 30 марта 2018

Автомобили посольств Литвы и Хорватии в РФ у здания министерства иностранных дел РФ. 30 марта 2018

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Москва высылает дипломатов ряда стран в качестве ответа на выдворение сотрудников российских диппредставительств из-за "дела Скрипаля".

Эти меры носят зеркальный характер. Так, Россию должны покинуть четверо польских дипломатов, три литовских, один латвийский, два итальянских.

Также выдворяются два сотрудника нидерландской дипмиссии и эстонский военный атташе Тоомас Педа. Все они должны покинуть страну до седьмого апреля.

Также МИД потребовал от Лондона уравнять суммарное число дипломатов и административных сотрудников с количеством россиян, которые работают в диппредставительствах в Британии. На это Лондону отводится месяц.

"Это вызывает сожаление, но, в свете прежнего поведения России, мы ожидали ответ", — заявила РИА Новости представитель британского МИД.

"Дело Скрипаля"

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Власти Британии утверждают, что экс-агента отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР химоружия с таким наименованием не существовало, а для обозначения токсинов использовали цифры.

В качестве "ответного шага" Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина. В совокупности диппредставительства покинут более 150 сотрудников МИД.

Накануне в МИД вызывали американского посла Джона Хантсмана. Ему объявили о высылке шестидесяти американских дипломатов и закрытии представительства США в Санкт-Петербурге.