Россия высылает дипломатов нескольких стран

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Москва высылает дипломатов ряда стран в качестве ответа на выдворение сотрудников российских диппредставительств из-за "дела Скрипаля".
Также выдворяются два сотрудника нидерландской дипмиссии и эстонский военный атташе Тоомас Педа. Все они должны покинуть страну до седьмого апреля.
Также МИД потребовал от Лондона уравнять суммарное число дипломатов и административных сотрудников с количеством россиян, которые работают в диппредставительствах в Британии. На это Лондону отводится месяц.
"Это вызывает сожаление, но, в свете прежнего поведения России, мы ожидали ответ", — заявила РИА Новости представитель британского МИД.
"Дело Скрипаля"
В качестве "ответного шага" Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина. В совокупности диппредставительства покинут более 150 сотрудников МИД.
Накануне в МИД вызывали американского посла Джона Хантсмана. Ему объявили о высылке шестидесяти американских дипломатов и закрытии представительства США в Санкт-Петербурге.