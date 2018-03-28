Богданов обсудил двустороннее сотрудничество с послом Кот-д'Ивуара

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел в среду встречу с назначенным послом Кот-д'Ивуара в Москве Роже Ньянго, который вручил копии верительных грамот, сообщает МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы подтвержден обоюдный настрой Москвы и Абиджана на дальнейшее поступательное развитие традиционно дружественных российско-ивуарских отношений, включая углубление политического диалога и расширение связей в торгово-экономической, военно-технической, гуманитарной и иных областях", — говорится в тексте сообщения.