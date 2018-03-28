Россия готова развивать отношения со всеми странами, заявили в Кремле

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Россия готова идти на развитие отношений со всеми странами, включая США, настолько, насколько готовы к этому ее оппоненты или партнеры, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"(президент РФ Владимир) Путин неоднократно объяснял свою основополагающую позицию международных дел. Путин готов, и российская сторона готова идти на развитие взаимовыгодных и взаимодоверительных отношений со всеми странами, включая США, настолько продвинуто, насколько готовы наши оппоненты или партнеры", — сказал Песков, отвечая на вопрос, сохраняется ли у Путина желание встречаться с президентом США Дональдом Трампом.

Отвечая на уточняющий вопрос, не скажется ли высылка российских дипломатов из США в связи с "делом Скрипаля" на готовности РФ к такой встрече, Песков отметил, что Россия остается открытой к диалогу, но пока в Кремле нет никакой информации о позиции Вашингтона.

"Мы в настоящий момент не имеем никакой информации на фоне принятых решений, готова ли дальше американская сторона выполнять, собственно, слова, сказанные президентом Трампом… Это зависит от наших американских коллег, будут ли наши американские коллеги говорить на эту тему, или не будут. Российская сторона остается открытой, конечно", — подчеркнул Песков.

Он добавил, что Путин в соответствии с договоренностью с Трампом, дал поручение о начале подготовки встречи двух лидеров.

"Президенты (России и США) условились поручить министру иностранных дел (РФ Сергею) Лаврову и его американскому коллеге. Пока я не имею информации о том, что какое-то обсуждение началось, но, по крайней мере, президент Путин, поскольку такая договоренность была, соответствующее поручения дал министерству иностранных дел", — сказал Песков.

Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, Прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Сергея Скрипаля. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.