МИД назвал предвзятой и лицемерной позицию Британии по "делу Скрипаля"

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Власти Великобритании заняли предвзятую, ангажированную и лицемерную позицию в связи с "делом Скрипаля", заявил в понедельник МИД РФ.

"Выдвигая огульные обвинения в адрес Российской Федерации в отсутствие объяснений произошедшего и отказываясь от предметного взаимодействия, власти Великобритании де-факто заняли предвзятую, ангажированную и лицемерную позицию", — говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.