Высылка российских дипломатов не пройдет бесследно, заявили в МИД

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Высылка российских дипломатов рядом стран-членов ЕС и НАТО не пройдет бесследно, Москва отреагирует на "недружественный шаг", заявили в министерстве иностранных дел России.

"Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.