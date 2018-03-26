Посол рассказал о дальнейшей судьбе сотрудников консульства в Сиэтле

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Сотрудники консульства в Сиэтле, которое должно закрыться 30 марта, или продолжат работу в другом диппредставительстве РФ в США, или вернутся домой, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

В понедельник ряд стран, в том числе США, Эстония, Нидерланды, Дания, Чехия, Франция, Литва, Латвия объявили о высылке российских дипломатов. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в связи с "делом Скрипаля".

По словам посла, у консульства в Сиэтле нет здания, помещение там арендуется.

"Все сотрудники из генерального консульства продолжат работу или в одном из российских загранучреждений в США, или же они поедут домой", — отметил Антонов.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.