Посол рассказал о дальнейшей судьбе сотрудников консульства в Сиэтле

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Сотрудники консульства в Сиэтле, которое должно закрыться 30 марта, или продолжат работу в другом диппредставительстве РФ в США, или вернутся домой, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
По словам посла, у консульства в Сиэтле нет здания, помещение там арендуется.
"Все сотрудники из генерального консульства продолжат работу или в одном из российских загранучреждений в США, или же они поедут домой", — отметил Антонов.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.