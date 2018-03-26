Несколько стран Евросоюза вызвали в МИД российских послов

ВАРШАВА, 26 мар — РИА Новости. Послов России в Польше, Литве и Латвии вызвали в МИД стран, сообщили в посольствах.

С чем это связано, пока неизвестно.

Накануне в СМИ появилась информация, что двадцать стран готовятся выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Британская газета The Times со ссылкой на неназванный источник сообщила, что на такой шаг могут пойти Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия, Литва и ряд других европейских государств.

Дело Скрипаля

Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери.

Лондон утверждает, что к их отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. После происшествия Британия выслала 23 российских дипломата и заморозил контакты с Россией на высоком уровне. Москва в ответ объявила персонами нон грата ряд сотрудников британского посольства, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.

Британия также пытается оказать давление на Россию с помощью других стран, призывая их принять меры против Москвы. Накануне стало известно, что своего посла из страны отзывает ЕС. Такое решение лидеры государств Евросоюза приняли по итогам переговоров в Брюсселе.

При этом никаких реальных доказательств причастности России к инциденту нет. Москва неоднократно называла обвинения в свой адрес провокацией. Владимир Путин также подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей.

