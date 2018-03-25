Путин и эмир Катара обсудят на переговорах в Москве Сирию и Йемен

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани обсудят на переговорах в Москве региональные вопросы, в том числе Сирию и Йемен, а также Палестину, сообщил РИА Новости посол Катара в РФ Фахд Мухаммед аль-Аттыйя.

Ранее в пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин проведет 26 марта переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, в ходе которых будет обсуждаться взаимодействие в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные темы международной повестки дня.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в посольстве эмирата, в ходе визита эмира Катара в РФ будет подписано соглашение между Qatar Airways и Росавиацией и будут обсуждаться контракты с "Роснефтью".

"Руководители (стран – ред.) коснутся вопросов взаимного сотрудничества в двухсторонних (отношениях – ред.), обменяются мнениями и обсудят региональные вопросы, такие как сирийский и йеменский вопрос, а также другие вопросы, в том числе, палестинский", — заявил аль-Аттыйя.

По словам посла, это второй визит катарского эмира в Москву с 2016 года.

В ходе визита лидеры стран обсудят развитие сотрудничества в области экономики, туризма, энергетики и военные вопросы, а также проведение перекрестного года культуры между странами.

Дипломат отметил, что делегация Катара состоит из заместителя главы совета министров, министра иностранных дел, а также министров энергетики, культуры, финансов, главы катарского инвестиционного органа и других высокопоставленных лиц.