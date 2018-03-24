Фракция ЕР не будет рассматривать высказывание Сибагатуллина о журналистах

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Фракция "Единая Россия" не будет рассматривать высказывание депутата Госдумы Фатиха Сибагатуллина о журналистах, так как оценку парламентариям должны давать их избиратели, заявил лидер фракции "Единой России" Сергей Неверов.

Ранее депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Сибагатуллин в комментарии порталу "Реальное время" назвал журналистов "слугами" и порекомендовал журналисткам, которые заявляют о домогательствах в Госдуме, "прижать хвосты".

"Мы точно не собираемся обсуждать на фракции высказывание того или иного депутата, потому что у каждого депутата есть те, кто даёт ему оценку – его избиратели", — сказал Неверов РИА Новости.

Парламентарий также напомнил, что позднее Сибагатуллин пояснил свое высказывание.

"Он сказал, что, может, не совсем так поняли. И ещё раз подчеркнул, что журналисты – ответственные, и (журналистика) важная профессия", — добавил он.

Ранее главу комитета Госдумы по международным делам Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Слуцкий назвал обвинения "поклепом" и отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

В среду комиссия по этике рассмотрела "дело Слуцкого" и не нашла нарушений в поведении депутата. Члены комиссии также отметили, что факты свидетельствует об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес главы думского комитета по международным делам. После этого о прекращении работы с Госдумой сообщили телеканалы "Дождь" и RTVI, "Эхо Москвы"; в РБК заявили об отзыве своих журналистов из ГД; "Коммерсант" объявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике. К бойкоту присоединилась Lenta.ru, "Новая газета" и ряд других СМИ. Газета "Ведомости" сообщила, что считает невозможным взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме, журналисты не будут общаться с ними лично, но оставляют за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами.