Путин никому не позволит заступать за красные линии, заявил Песков

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Внешняя политика России остается последовательной и конструктивной, а президент страны Владимир Путин никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов страны, заявил в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Международная повестка дня достаточно накаленная, скорее, неблагоприятная для России. Внешняя политика Путина — а именно он определяет внешнюю политику страны — последовательная, конструктивная, нацеленная на выстраивание добрых отношений со всеми государствами. Как говорит сам президент, настолько в продвинутой форме, насколько к этому готовы сами эти государства", — сказал Песков в интервью телеканалу "МИР 24"

"Все также знают, что наш президент никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов России. И в этом тоже чувствуется абсолютная доминирующая поддержка россиян, которые объединились вокруг своего лидера", — отметил Песков, напомнив о результатах выборов 18 марта, на которых Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов.

Полная версия интервью с Дмитрием Песковым выйдет на телеканале "МИР" в 19:00 мск.