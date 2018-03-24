Путин никому не позволит заступать за красные линии, заявил Песков

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Внешняя политика России остается последовательной и конструктивной, а президент страны Владимир Путин никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов страны, заявил в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Все также знают, что наш президент никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов России. И в этом тоже чувствуется абсолютная доминирующая поддержка россиян, которые объединились вокруг своего лидера", — отметил Песков, напомнив о результатах выборов 18 марта, на которых Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов.