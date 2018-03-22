Горбачев о разговоре Путина и Трампа: нужно наверстывать упущенное

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что приветствует разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и надеется, что дело не ограничится только риторикой.

Он подчеркнул, что нужно наверстывать упущенное в 2017 году, когда между двумя странами не было диалога, а этот разговор может быть "лучом надежды".

"Я это приветствую. Целый час говорили, и это само по себе важно. Надеюсь, что дело не ограничится риторикой", — заявил Горбачев РИА Новости в ответ на вопрос о том, можно ли считать этот телефонный разговор возобновлением диалога двух стран, к чему сам политик не раз призывал.

"Мы потеряли 2017 год, не было диалога. Сейчас надо наверстывать упущенное. Может быть, это луч надежды. Призываю всех это поддержать", — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что внимательно ознакомился с информацией об этом разговоре, в ходе которого был затронут широкий круг проблем – Сирия, Украина, Корейский полуостров, экономика, энергетика.

"Это хорошо. Но главное, на что я обратил внимание: начинается подготовка встречи на высшем уровне, причем, вероятно, полноформатной, а не "на полях". Это первое. И второе: в центре внимания вновь проблема сдерживания гонки вооружений и стратегической стабильности", — подчеркнул бывший советский лидер.