Матвиенко прервала Нарусову из-за выпада в адрес Мединского

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прервала сенатора Людмилу Нарусову, вновь поднявшую вопрос о диссертации министра культуры Владимира Мединского, отметив, что для выступления министра в СФ заявлены совсем другие темы.

Нарусова на заседании Совфеда, куда Мединский пришёл на правительственный час, сказала, что история с диссертацией "не укладывается в понятия нравственности".

"У нас на правительственный час, либо в других форматах вносится конкретный вопрос, который мы обсуждаем на заседании Совета Федерации. И мне кажется, не очень хорошо, когда, пользуясь площадкой Совета Федерации, начинают ставить вопросы, которые не имеют отношения к повестке, к правительственному часу. Если у кого-либо есть вопросы, их можно задать, не используя для пиара эту площадку, их можно выяснить", — сказала Матвиенко в среду.