В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и Трамп

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа получился конструктивным и деловым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Лидеры пообщались во вторник по инициативе американской стороны. Путин и Трамп также обсудили актуальные вопросы мировой политики, высказавшись за развитие взаимодействия в вопросах обеспечения стратегической стабильности, борьбы с терроризмом.
Кроме того, стороны отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине, выразили удовлетворение снижением напряженности вокруг Корейского полуострова. Также Путин и Трамп обсудили развитие дальнейших двусторонних контактов, особое внимание было уделено вопросу о возможной встрече на высшем уровне.