В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и Трамп

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа получился конструктивным и деловым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин получил поздравление от Трампа в связи с победой на выборах, это первое. Разговор был конструктивный и деловой, предметный, это второе. Каким-то образом комментировать внутренние дела в Белом доме не имею права и не хотел бы, у нас своих дел полно", — сказал Песков, комментируя информацию о том, что советники президента США советовали ему не поздравлять Путина с победой на выборах.

Лидеры пообщались во вторник по инициативе американской стороны. Путин и Трамп также обсудили актуальные вопросы мировой политики, высказавшись за развитие взаимодействия в вопросах обеспечения стратегической стабильности, борьбы с терроризмом.

Кроме того, стороны отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине, выразили удовлетворение снижением напряженности вокруг Корейского полуострова. Также Путин и Трамп обсудили развитие дальнейших двусторонних контактов, особое внимание было уделено вопросу о возможной встрече на высшем уровне.