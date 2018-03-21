Путин не предлагал никаких постов кандидатам в президенты, заявил Песков

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что проигравшие на президентских выборах кандидаты получили кадровые предложения на встрече с Владимиром Путиным.

Ранее "Аргументы недели" сообщили, что Путин на встрече с проигравшими кандидатами в президенты якобы предложил им высокие государственные посты. По данным издания, как минимум двум соперникам по предвыборной гонке, а именно Ксении Собчак и выдвинутому от КПРФ Павлу Грудинину, было предложено подумать над дальнейшей политической карьерой.

"Нет, это не так", — сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли кандидаты в президенты получили кадровые предложения.