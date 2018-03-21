Мэр Калининграда объявил о досрочном сложении полномочий

КАЛИНИНГРАД, 21 мар — РИА Новости. Глава Калининграда Александр Ярошук объявил в среду на заседании городского совета о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на новое место работы, сообщает корреспондент РИА Новости.

"Мне поступило предложение перейти на новое место работы, оно будет связано с Калининградской областью, что именно это за должность, я сообщу позднее", — сказал Ярошук депутатам.

Из 23 присутствующих депутатов городского совета Калининграда 22 поддержали решение главы города о досрочном сложении полномочий.

"Есть некоторое опустошение… Александр Георгиевич (Ярошук) внес большой вклад в развитие города. У нас идет системное развитие, генеральный план — все это было сделано при нем. Могу сказать, что человек очень честно отработал, много сил и здоровья вложил в развитие своего родного города. Это его выбор, он хочет попробовать себя на новом уровне", — сказал журналистам председатель горсовета Калининграда Андрей Кропоткин.

Ярошук родился 15 ноября 1965 года, окончил Калининградское высшее военно-морское училище и служил на Северном флоте. После увольнения из вооруженных сил занимался бизнесом, основал строительную компанию "Бауцентр". В 2002 году окончил Санкт-Петербургский международный институт менеджмента, в 2010-м — Северо-Западную академию государственной службы в Санкт-Петербурге. В 1998 году начал работать в городской администрации в качестве советника мэра Калининграда по экономическим вопросам.

Первый раз Ярошук был избран главой Калининграда в декабре 2007 года, до этого в 2001 он стал депутатом городского совета Калининграда, затем в 2006 году снова вошел в состав горсовета, получив должность председателя.

В 2008 году в результате муниципальной реформы в Калининграде была введена должность главы администрации (сити-менеджера), который назначался решением окружного совета депутатов по итогам конкурса. Тогда Ярошук занял высший должностной пост, став главой городского округа, одновременно — председателем окружного совета депутатов Калининграда.

В июле 2012 года на публичных слушаниях было решено вернуться к одноуровневой системе управления Калининградом, упразднив должность сити-менеджера. По итогам единого дня голосования в октябре 2012 года Ярошука переизбрали на пост главы Калининграда на второй срок.

В ноябре 2016 года депутаты калининградской областной думы приняли закон об отмене прямых выборов мэра Калининграда. Согласно закону, главу города теперь снова выбирают из числа претендентов, участвующих в открытом конкурсе на должность сити-менеджера, который одновременно будет и главой администрации Калининграда. Нового главу города, которым стал Ярошук, депутаты выбрали тайным голосованием 29 ноября 2017 года из трех кандидатур, одобренных конкурсной комиссией.