Кудрин назвал главную задачу будущего правительства России

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что главная задача будущего правительства — немедленный запуск реформы госуправления.

"Медлить некогда: следующая избирательная кампания начнется не позже лета 2020 года. А значит, у будущего правительства будет лишь два года на то, чтобы реализовывать повестку изменений. Даже не окно возможностей, а форточка. За эти два года надо делать все то, что откладывали на протяжении последних лет из-за грядущих выборов и под разными отговорками и мифами, главный из которых — "эти меры непопулярны", — написал Кудрин в статье в газете "Коммерсант".

Кудрин считает, что главный страх в стране — это страх перемен. "С фобиями надо бороться, и тут государству надо начать с себя. Поэтому главная и первоочередная задача нового правительства — это немедленный запуск реформы государственного управления. Государство должно меняться — во-первых, показывать хороший пример всей стране; во-вторых, лучше и быстрее оказывать более качественные услуги населению; в-третьих, на деле реализовывать повестку развития", — подчеркнул он.

Без реформы системы госуправления никакие "прорывы" невозможны, считает Кудрин.

"Вторая задача — определение приоритетов развития и работа на них. Эти приоритеты были уже обрисованы в послании президента. Нужно серьезно нарастить вложения в образование и медицину, которые открывают перед гражданами новые жизненные и профессиональные перспективы, а также и в инфраструктуру — кровеносную систему страны. Необходимо расширить пространство общественной и частной инициативы, на деле, а не на словах поддержать наших предпринимателей", — полагает глава ЦСР.

По его мнению, в перестройке нуждается и система технологического развития страны — чтобы превратить экономику России из по-прежнему преимущественно сырьевой в современную цифровую, глобально конкурентоспособную и экспортно ориентированную.

"Особо отмечу, что речь идет не только о перераспределении средств в рамках бюджетного маневра и инициирования новых госпрограмм. Речь идет о серьезных структурных изменениях в этих сферах, иначе новой модели роста не возникнет. Пример — перестройка образовательной сферы. Тут речь не только об увеличении бюджетов, но и о коренном изменении отношения к образованию. Вся страна должна стать учебным классом, образование должно стать общим делом, национальной идеей страны", — подчеркнул он.

Третьей задачей Кудрин назвал достижение транспарентности и предсказуемости в политике.