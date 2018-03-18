В ЦИК заявили о хакерской атаке на сайт

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. ЦИК России зафиксировал DDOS-атаку на сайт комиссии 18 марта ночью, источники атаки — из 15 стран, заявила в воскресенье глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Была атака на сайт ЦИК с 2 до 5 часов ночи, источники атаки — из 15 стран", сказала Памфилова.

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Как сообщила журналистам секретарь Центризбиркома Майя Гришина, ЦИК зафиксировал хакерскую атаку на информцентр комиссии. "Была зафиксирована хакерская атака на информационно-справочный центр", — сказала Гришина.

Кроме того, поступают звонки от тех граждан, которые хотели бы проголосовать по программе "мобильный избиратель". Гришина напомнила, что за попытку проголосовать более одного раза предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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