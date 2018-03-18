Новый посол России вручил копию верительных грамот замглавы МИД Казахстана

АЛМА-АТА, 18 мар – РИА Новости. Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин вручил копию верительных грамот заместителю министра иностранных дел Казахстана Галымжану Койшыбаеву и встретился с главой МИД Кайратом Абдрахмановым, говорится в сообщении на сайте посольства.

"Семнадцатого марта 2018 года посол России в Казахстане А.Н.Бородавкин вручил копию верительных грамот заммининдел Г.Т.Койшыбаеву, а также встретился с министром К.К.Абдрахмановым, с которым обсудил динамичное развитие союзнических отношений, вопросы двустороннего сотрудничества и ряд других международных тем", — говорится в сообщении.

Бывший постпред РФ в Женеве Алексей Бородавкин был назначен послом в Казахстане в начале февраля.