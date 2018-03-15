Париж продолжает готовиться к визиту Макрона в Россию

ПАРИЖ, 15 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Подготовка к намеченному на конец мая визиту президента Франции Эммануэля Макрона в Россию продолжатся, заявила РИА Новости посол Франции в Москве Сильви Берманн, посетившая в четверг открывшийся в Париже Книжный салон.

"Мы продолжаем готовиться к визиту в Москву, но вопрос нужно задать президенту", — сказала дипломат.

Как сообщал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Макрон принял приглашение посетить Россию, в частности, в контексте ПМЭФ, который пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. Кроме того, планируется, что Макрон в ходе визита в РФ вместе с президентом России примет участие в первом заседании форума "Трианонский диалог".