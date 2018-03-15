"Крым был русским тогда, когда США толком не было": Пушков ответил Госдепу

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Алексей Пушков ответил на заявление Госдепартамента США по поводу поездки Владимира Путина в Крым.

"Предлагаю Госдепу вместо заявления по Крыму рассказать, как они безо всякого референдума отдирали бомбами и ракетами Косово от Сербии. А Крым был русским еще тогда, когда и США толком не было: только успели незаконно и с оружием в руках отделиться от Британии. Ничтожный документ", — написал сенатор у себя в Twitter.

Ранее американское внешнеполитическое ведомство опубликовало документ под названием "Крым – это Украина". В тексте осуждается визит Путина на полуостров, а российские притязания на эту территорию именуются ложными. Также отмечается, что на референдуме крымчане голосовали под "тщательным осмотром вооруженных российских войск".

Крым стал российским регионом после референдума, где более 95 процентов жителей полуострова высказались за вхождение в состав России. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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