Болгария пригласила российских министров к диалогу с ЕС

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Болгария во время своего председательства в Совете ЕС намерена возобновить диалог Евросоюза и России, для этого в Софию приглашены несколько российских министров, сообщил посол Болгарии в РФ Бойко Коцев.

"Во время болгарского председательства (в совете ЕС) мы возобновляем диалог ЕС и России. По-моему, 4 апреля, если я правильно помню, будет встреча в Софии… Пригласили министра культуры, министра природных ресурсов, туризма. Там будет четыре — пять министерских встреч, мы приглашаем российских министров", — сообщил посол Болгарии в РФ Бойко Коцев на встрече в Совете Федерации.

В свою очередь, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что симпатии между народами России и Болгарии были всегда, однако, "действия на официальном уровне отстают от общественного запроса".

Взаимоотношения стран по официальным каналам, по мнению парламентария, нельзя назвать "выдающимися активными", а последние три — четыре года можно назвать временем упущенных возможностей.

Он также посетовал, что во многом "политику Болгарии на российском направлении формирует Евросоюз и НАТО". Сенатор подчеркнул, что Россия хотела бы развивать с Болгарией двустороннее сотрудничество, которое задавало бы позитивный тон и отношениям с ЕС.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Страны ЕС сначала одобрили индивидуальные санкции против физических лиц, затем были предприняты секторальные ограничительные меры, которые затрагивают целые отрасли экономики. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

В последнее время в ряде стран ЕС все громче звучат голоса политиков и предпринимателей, предлагающих отменить санкций в отношении РФ.