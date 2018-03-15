"Этим людям надо лечиться". Как Германия вмешивается в российские выборы

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Антон Лисицын. Русская редакция Deutsche Welle представила "методичку" по "протестному поведению" на выборах президента России. Даются вполне конкретные советы. В Центральной избирательной комиссии РИА Новости рассказали, почему не обращают внимания на подобные публикации, а уровень "рекомендаций" назвали детсадовским.

"Меньше негативных эмоций"

Статья называется "Пять стратегий протестного поведения на выборах президента России". Первым делом ставится ребром вопрос: "Остаться дома или испортить бюллетень?"

Далее следует перечисление методов, с помощью которых гражданин может "выразить свой протест". Вопрос о причинах и мотивах протеста, очевидно, уже решен в других статьях Deutsche Welle.

Первый способ — испортить бюллетень. В материале объясняют, что "выборы могут признать несостоявшимися, если испорчено более 50 процентов бюллетеней". На тот случай, если читатель статьи не сумеет все-таки правильно повредить документ, ему советуют унести бюллетень с собой. Это второй метод.

При этом гражданину напоминают: "Унос бюллетеня все равно повышает явку". "И хотя закон не запрещает оставить бюллетень себе на память, на практике возникают проблемы с избирательной комиссией и наблюдателями: избирателя могут заподозрить в фальсификациях, а в единичных случаях — даже задержать", — предупреждает автор статьи.

Советы продолжаются: просто не ходить на выборы или получить открепительное удостоверение и не пойти голосовать. То, что открепительные удостоверения законодательно отменены в июне 2017-го (теперь избиратели просто подают заявление по месту нахождения с указанием участка, на котором намерены голосовать), никого не волнует.

Есть еще такой пункт, как "проголосовать за кандидата, который вызывает меньше негативных эмоций". "Он позволяет снизить процент голосов за лидирующего кандидата", — поясняется в материале.

"Инструкция по дискредитации российских выборов"

"Очевидно, что авторы статьи имеют в виду целевую аудиторию протестную, людей, которые заранее уже сориентированы таким образом: выборы — это на самом деле не выборы, все неизбежно будет сведено к фальсификациям. Словом, тех, кто принадлежат к так называемой непримиримой оппозиции", — объясняет заведующий кафедрой общей политологии научно-исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Леонид Поляков.

И задается вопросом: в чем прагматический смысл таких советов? "Он очевиден — поучаствовать в бойкоте выборов", — отвечает сам Поляков. "Вопрос в том, почему такая статья появляется на сайте СМИ, которое связано с правительством другой страны. Можно ли интерпретировать это как вмешательство в электоральный процесс другого государства? Есть ли основания для дипломатического протеста? Стоит поинтересоваться у властей ФРГ: с какой целью провокационный материал публикуется на страницах официального издания? Размещение таких статей можно рассматривать как недружественный шаг", — говорит завкафедрой общей политологии НИУ ВШЭ.

"Это инструкция по дискредитации российских выборов", — резюмирует Поляков.

В Роскомнадзоре РИА Новости заявили, что "оценка данной публикации на предмет нарушения российского законодательства относится к полномочиям ЦИК и Генпрокуратуры".

Член Центральной избирательной комиссии России Сергей Сироткин высказывает мнение, что даже по совету взять открепительное удостоверение можно судить о том, насколько редакция Deutsche Welle "далека от российской действительности". "Они непрофессиональны в этом вопросе. Они толкают людей на неверные шаги. Что значит — вынести бюллетень с территории избирательного участка? Если этот бюллетень используют для фальсификации или искажения результатов выборов, то человек понесет наказание. И сомневаюсь, что они вступятся за этого человека", — объясняет он.

"И все рекомендации на уровне детского сада — например, испортить бюллетень. Может, они вообще порекомендует его съесть в кабинке для голосования? Да, идет предвыборная кампания, да, эмоции зашкаливают. Но это нормально. Страна уже прошла тернистый путь демократии, и люди будут выражать свое мнение. Они (Deutsche Welle. — Прим. ред.) пытаются внушить мысль: не участвовать в выборах. Совершенно очевидно, что они пытаются повлиять на наши выборы, убедить граждан не ходить на избирательные участки. Ни черта у них не получится! Я бы им посоветовал нам ничего не советовать", — экспрессивно комментирует член ЦИК.

"Какая реакция может быть на такую "методичку"? Максимум можем посоветовать — пойти полечиться. Выборы пройдут нормально. Мы готовы к любым провокациям, и мы настроены на то, чтобы обеспечить свободное волеизъявление, сделали все, чтобы к результатам, которые объявит ЦИК, было высочайшее доверие", — заверяет Сироткин.