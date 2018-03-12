Собчак обвинила Слуцкого в коррупции

МАГАДАН, 12 мар — РИА Новости, Людмила Щербакова. Кандидат в президенты Ксения Собчак во время дебатов на телеканале "Россия 1" обвинила депутата Госдумы Леонида Слуцкого в коррупции.

"Слуцкий, который почему-то имеет Bentley, на миллион четыреста тысяч имеет штрафов, вдумайтесь, человек, который должен принимать законы, нарушает законы каждый день. При этом зарабатывает два миллиона по своим декларациям в год. Это не коррупция? Два миллиона в год декларируешь доход и на миллион четыреста у тебя только штрафов. Ты четыре раза в день нарушаешь на своем Bentley, будучи депутатом от ЛДПР", — сказала Собчак.

В конце февраля Слуцкий оказался в центре другого скандала. Корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, заявила, что депутат "пристает к девушкам-журналисткам".

Позднее о домогательствах со стороны Слуцкого рассказали продюсер "Дождя" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Полученные документы рассмотрят после 18 марта.

В пятницу у здания нижней палаты парламента прошла серия одиночных пикетов, организованная Amnesty International. Активисты требовали расследовать обвинения в адрес Слуцкого.

Сам депутат назвал обвинения поклепом. Слуцкий отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.