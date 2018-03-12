В Совфеде ответили на украинский законопроект "О прощении"

Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на мысе Хрустальный в Севастополе

Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на мысе Хрустальный в Севастополе

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады и автор законопроекта, обязывающего жителей Крыма и Донбасса просить прощения у Киева, Андрей Сенченко — человек с выраженными коррупционными наклонностями. Об этом в разговоре с RT заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Сенченко нам известен, он крымчанин, работал, жил там долгое время. Человек с выраженными коррупционными наклонностями, яркий представитель украинской политической элиты", — заявил сенатор.

По его словам, Сенченко сейчас придумывает различные акции против Крыма и "очень этим гордится".

"Что касается извинения, придет время, когда такие личности, как Сенченко, будут просить прощения перед гражданами Украины и крымчанами — перед всеми без всякого закона. Я уверен, что этого времени нам ждать не так долго", — отметил Цеков.

Ранее Сенченко, который весной 2014 года временно исполнял обязанности замглавы администрации президента, написал в Facebook, что подготовил законопроект "О прощении", вводящий для жителей Крыма и Донбасса процедуру подачи заявлений о признании своей вины, раскаянии и извинении за совершенные "преступления" на "оккупированных" территориях. Экс-депутат предлагает ограничивать "раскаявшихся" в гражданских правах, в частности запрещать им работать в органах власти Украины и участвовать в выборах.

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