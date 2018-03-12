Украина не дождется просьб о прощении от крымчан, заявили в Госдуме

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинским политикам не удастся навязать комплекс вины людям, которым не за что просить прощения, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
"Официальный Киев играет в злого и доброго полицейского. Сначала нам устраивали блокады, затем забрасывали диверсантов, а теперь говорят, мол, покайтесь и мы все простим. Не дождетесь!" — сказал Бальбек РИА Новости.
Законопроект "О прощении"
Как альтернативу уголовному наказанию Сенченко предлагает ограничивать "раскаявшихся" в гражданских правах, в частности, запрещать им работать в органах власти и участвовать в выборах. Заявления о прощении должны будут рассматривать украинские суды.
Крым стал российским в марте 2014 года по итогам референдума, за воссоединение высказались более 95 процентов жителей полуострова.
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