Украина не дождется просьб о прощении от крымчан, заявили в Госдуме

Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на мысе Хрустальный в Севастополе

Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на мысе Хрустальный в Севастополе

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинским политикам не удастся навязать комплекс вины людям, которым не за что просить прощения, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

"Официальный Киев играет в злого и доброго полицейского. Сначала нам устраивали блокады, затем забрасывали диверсантов, а теперь говорят, мол, покайтесь и мы все простим. Не дождетесь!" — сказал Бальбек РИА Новости.

Законопроект "О прощении"

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко подготовил законопроект "О прощении", вводящий для жителей Крыма и Донбасса процедуру подачи заявлений о признании своей вины, раскаянии и извинении за совершенные "преступления" на "оккупированных" территориях.

Как альтернативу уголовному наказанию Сенченко предлагает ограничивать "раскаявшихся" в гражданских правах, в частности, запрещать им работать в органах власти и участвовать в выборах. Заявления о прощении должны будут рассматривать украинские суды.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россию называют "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД России посчитал утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что она не участник внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе.

Крым стал российским в марте 2014 года по итогам референдума, за воссоединение высказались более 95 процентов жителей полуострова.

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