МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как за час до открытия Олимпиады в Сочи ему сообщили о захвате турецкого самолета, который требовали направить в столицу зимних Олимпийских игр.

"Это такая очень чувствительная страничка истории Олимпиады. Мы не случайно об этом не говорим", — сказал глава государства в фильме Андрея Кондрашова "Путин", выложенном в соцсетях.

По его словам, 7 февраля 2014 года он получил звонок от сотрудников спецслужб о захвате самолета, когда он ехал в автобусе вместе с руководителями МОК на стадион "Фишт" в Сочи.

Директор ФСБ Александр Бортников, в свою очередь, рассказал в фильме, что пилоты лайнера турецкой авиакомпании Pegasus успели сообщить, что у одного из пассажиров бомба, и он требует держать курс на Сочи. В воздух подняли боевую авиацию.

"Я спросил (Бортникова): что вы предлагаете? И ответ ожидаемый: в соответствии с планом, предусмотренным в случае подобного развития ситуации, <…> — сбить", — продолжил рассказ Путин.

Путин отметил, что до полного выяснения деталей ничего не сообщал гостям, а через несколько минут ему еще раз позвонили. "Раздался второй звонок, и тот же самый руководитель штаба по линии безопасности сказал, что это была пьяная выходка, самолет направляется в Турцию и скоро там садится", — заявил Путин.

Не терять самообладания

В фильме Андрея Кондрашова Путин также рассказал, как ему удается не терять самообладания даже в сложные моменты.

"Когда человек выходит из себя, он проявляет слабость. Человек в моем положении не имеет права слабость проявлять", — сказал глава государства.

Президент также пошутил, что с ним лучше не спорить. На шуточный вопрос почему, неужели это опасно, Путин сказал: "Нет". И добавил, что пошутил про то, что с ним спорить не нужно.

"Прощать, но не все"

Путин также заявил, что умеет прощать, но не все.

Андрей Кондрашов задал уточняющий вопрос, поинтересовавшись, что именно нельзя простить. "Предательство", — ответил глава государства.

При этом он отметил, что не может пожаловаться на то, что сталкивался с серьезными событиями, которые можно назвать предательством. "Может быть, я выбирал таких людей, которые на это не способны", — сказал президент.

Россия, сказал глава государства, не согласна с тем, что Запад указывает ей на место, любые национальные интересы нужно решать не с помощью окриков и ультиматумов.

"Нам пытаются всегда показать, где наше место, нам не нравится это место. Мы в целом не согласны с такой постановкой вопроса: у кого чье место и где, и чьи национальные интересы нужно решать не с помощью окриков и ультиматумов, а с помощью диалога", — подчеркнул он.

Крымский вопрос

Говоря о Крыме и Севастополе, Путин подчеркнул, что никогда не вернутся в состав Украины.

"Вы что с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", — сказал президент в фильме "Путин".

При этом президент признался, что не сомневался во введении санкций против России из-за Крыма. Вопрос был только в том, в какой форме это будет сделано, добавил глава.

Президент также подчеркнул, что необходимо очень бережно относиться к истории и не допускать подмен.

В фильме о Путине говорят многие мировые лидеры, известные политики и общественные деятели. В частности, об отношениях с президентом рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев. "Если говорить о чувстве локтя, оно всегда присутствовало и у меня с того момента, как мы познакомились", — отметил он. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, в свою очередь, заявил, что никогда бы не хотел быть президентом России, потому что это — "самое сложное, что можно представить в политике".