Путин рассказал о "захвате" лайнера перед открытием Олимпиады в Сочи

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как за час до открытия Олимпиады в Сочи ему сообщили о захвате турецкого самолета, который требовали направить в столицу зимних Олимпийских игр.

"Это такая очень чувствительная страничка истории Олимпиады. Мы не случайно об этом не говорим", — сказал глава государства в фильме Андрея Кондрашова "Путин", выложенном в соцсетях.

По его словам, 7 февраля 2014 года он получил тревожный звонок от ответственных за безопасность, когда ехал в автобусе вместе с руководителями МОК на стадион "Фишт".

"У нас был прием перед открытием Олимпийских игр. Вместе с представителями МОК после мы <…> сели в автобус и поехали на стадион "Фишт". Где-то на середине пути адъютант мне передал телефон — позвонил один из руководителей оперативного штаба по обеспечению безопасности Олимпийских игр. И докладывает: захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул, захватчики самолета требуют посадки в Сочи", — рассказал Путин.

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал в фильме, что пилоты лайнера турецкой авиакомпании Pegasus успели сообщить, что у одного из пассажиров бомба и он требует держать курс на Сочи. В воздух подняли боевую авиацию.

"Я спросил: что вы предлагаете? И ответ ожидаемый: в соответствии с планом, предусмотренным в случае подобного развития ситуации, <…> — сбить", — продолжил рассказ Путин.

"Я им сказал: действуйте в соответствии с планом. На вопрос тех, кто ехал в автобусе, все ли в порядке, я сказал: да, все хорошо. Мы доехали до стадиона, вошли на стадион", — добавил он.

Глава государства отметил, что до полного выяснения деталей ничего не сообщал гостям, а через несколько минут ему еще раз позвонили. "Раздался второй звонок, и тот же самый руководитель штаба по линии безопасности сказал, что это была пьяная выходка, самолет направляется в Турцию и скоро там садится", — заявил Путин.

Ведущий поинтересовался, что он чувствовал между этими двумя звонками. На это президент ответил: "Мне кажется, лучше об этом не говорить".