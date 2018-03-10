В Крыму назвали маразмом угрозы Рады выселить россиян с полуострова

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова о том, что все россияне, проживающие в Крыму, будут обязаны покинуть полуостров.

"Я знаю Рефата Чубарова, и мне всегда казалось, что он человек с хорошим образованием. Но сейчас хочется сказать, что маразм крепчает", — заявил Гемпель в интервью RT.

По мнению чиновника, такие политики, как Чубаров, и многие другие депутаты Рады "изжили свое политическое время".

"А чтобы еще немного задержаться в украинской политике, доходят до открытого маразма", — считает Гемпель.

Политик также отметил, что в Киеве "постоянно говорят о соблюдении прав человека в России и на территории Крыма", но при этом не замечают, что "сами пытаются попрать права россиян".

На заявления Чубарова ответили и в Госдуме. Так, по словам депутата от Крымского региона Руслана Бальбека, украинский парламентарий уже "почти четыре года выселяет россиян" и активно упражняется в "болтологии", которую высоко ценят в Киеве.

Лидер "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров известен своими антироссийскими выпадами. Так, именно он был одним из организаторов энергетической и продовольственной блокады Крыма.

Крым стал российским регионом после проведенного в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Киев по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

*Экстремистская организация, запрещенная в России.