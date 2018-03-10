Путин посетовал на "несущего пургу" Пескова

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не может контролировать все заявления сотрудников администрации президента. В частности, по его словам, пресс-секретарь Дмитрий Песков порой говорит то, что глава государства ему не поручал.
"У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает?", — заявил Путин.
О преемнике
Комментируя опасения по поводу того, что после смены власти сделанное в последние годы будет разрушено, Путин отметил, что в этом вопросе западные эксперты выдают желаемое за действительное.
"Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти в России должны прийти люди, которые готовы будут разрушить все, что сделано мною за последние годы? Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для нее будущее, создать для нее платформу развития для следующих поколений", — сказал президент.
О санкциях США
"Послушайте, санкции совершенно не связаны с каким то мифическим вмешательством в выборы в США со стороны России. Санкции связаны совсем с другим — с желанием остановить развитие России, сдержать Россию", — сказал президент.
Путин пояснил, что Москве незачем вмешиваться в американские выборы и отметил, что не видит целей, которых могла бы достичь Москва подобными действиями.
"Цели нет. Давайте попробуем вообразить, какова может быть цель. Ради чего? Ради самого вмешательства?" — поинтересовался он.
О Трампе
Путин признался, что никогда не читал записей Трампа в Twitter и подтвердил, что не имеет страницы в этой социальной сети, поскольку у него есть "другие пути выражения своей точки зрения и реализации решений".
Интервью записывалось 1 марта в Кремле и 2 марта в Калининграде.