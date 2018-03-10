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Политика

Путин посетовал на "несущего пургу" Пескова

17:5910.03.2018
(обновлено: 18:01 10.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью журналисту американского телеканала NBC Мегин Келли в Калининграде. 2 марта 2018Президент РФ Владимир Путин дает интервью журналисту американского телеканала NBC Мегин Келли в Калининграде. 2 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не может контролировать все заявления сотрудников администрации президента. В частности, по его словам, пресс-секретарь Дмитрий Песков порой говорит то, что глава государства ему не поручал.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью журналисту американского телеканала NBC Мегин Келли в Калининграде. 2 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин: президент должен работать с полной отдачей, несмотря на возраст
Таким образом Путин отреагировал на просьбу журналистки телеканала NBC прокомментировать слова спецпредставителя президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрея Крутских о том, что страна находится "на пороге того момента", когда Россия будет "на равных говорить с американцами в информационном пространстве".

"У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает?", — заявил Путин.

О преемнике

Президент РФ Владимир Путин дает интервью журналисту американского телеканала NBC Мегин Келли в Кремле
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин рассказал, что опыт службы в КГБ помог ему на гражданской работе
Российский лидер также ответил на вопрос, задумывался ли он о том, каким будет следующий президент. Он подчеркнул, что размышлял о преемнике еще в 2000 году, однако его личные предпочтения не имеют значения, поскольку выбор сделают сами россияне.

Комментируя опасения по поводу того, что после смены власти сделанное в последние годы будет разрушено, Путин отметил, что в этом вопросе западные эксперты выдают желаемое за действительное.

"Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти в России должны прийти люди, которые готовы будут разрушить все, что сделано мною за последние годы? Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для нее будущее, создать для нее платформу развития для следующих поколений", — сказал президент.

О санкциях США

Президент РФ Владимир Путин дает интервью журналисту американского телеканала NBC Мегин Келли в Калининграде. 2 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Россия готова подписать договор о кибербезопасности с США, заявил Путин
Журналистка NBC затронула в интервью вопрос о санкциях в отношении Москвы со стороны США, связав их с темой приписываемого России "вмешательства" в американские выборы. По словам президента, ограничительные меры являются исключительно проявлением политики сдерживания.

"Послушайте, санкции совершенно не связаны с каким то мифическим вмешательством в выборы в США со стороны России. Санкции связаны совсем с другим — с желанием остановить развитие России, сдержать Россию", — сказал президент.

Путин пояснил, что Москве незачем вмешиваться в американские выборы и отметил, что не видит целей, которых могла бы достичь Москва подобными действиями.

"Цели нет. Давайте попробуем вообразить, какова может быть цель. Ради чего? Ради самого вмешательства?" — поинтересовался он.

О Трампе

Президент РФ Владимир Путин и журналист американского телеканала NBC Мегин Келли перед началом интервью в Кремле
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Россия готова вести диалог с США о новом СНВ-3, заявил Путин
Упоминая о своем американском коллеге, российский президент указал на то, что Дональд Трамп относится с уважением к тем, с кем сотрудничает. Кроме того, он отметил опыт и лидерские качества главы США, которые позволяют ему брать на себя ответственность и принимать решения, даже если они оказываются непопулярны.

Путин признался, что никогда не читал записей Трампа в Twitter и подтвердил, что не имеет страницы в этой социальной сети, поскольку у него есть "другие пути выражения своей точки зрения и реализации решений".

Интервью записывалось 1 марта в Кремле и 2 марта в Калининграде.

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Политика
Комментарии
32 пользователя оставили 32 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Тоха Адамов
Песков несет пургу, Мутко несет пургу, 2000 человек администрации за которыми не приглядывают несут пургу... Возникает вопрос, а на кой фиг вы набрали в свою команду таких людей, которые несут пургу?
Теперь стало понятно откуда такое аномальное кол-во снега в Москве - просто Песков несет пургу.
19:45
10.03.2018
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Red
Приехали. А на кой тебе пресс-секретарь если он у тебя пургу гонит?
20:03
10.03.2018
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