Путин рассказал, когда задумался о преемнике

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Путин рассказал, что задумался о преемнике еще в 2000 году, однако его личные предпочтения не имеют значения, поскольку выбор сделают сами россияне.

"Я с 2000 года об этом думаю. Думать не вредно, но в конечном итоге выбор все равно будет за российским народом. Все равно, симпатизирую я кому‑то или, наоборот, мне кто‑то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации", — заявил президент в интервью NBC , отвечая на вопрос, присмотрел ли он последователя.

Комментируя опасения по поводу того, что после смены власти сделанное в последние годы будет разрушено, Путин отметил: "Ваши так называемые эксперты выдают желаемое за действительное. Я уже много слышал бредней по этому поводу".

"Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти в России должны прийти люди, которые готовы будут разрушить все, что сделано мною за последние годы? Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для нее будущее, создать для нее платформу развития для следующих поколений", — сказал президент, добавив, что в мире достаточно людей, которые хотели бы видеть на высшей государственной должности в стране "разрушителя".

Путин также выразил уверенность, что Соединенные Штаты заинтересованы в стабильной России.

"Соединенные Штаты, как мне кажется, как раз заинтересованы в другом — в том, чтобы Россия была стабильной, процветающей и развивающейся страной, если у вас есть, конечно, возможность заглянуть хотя бы на 25–50 лет вперед", — добавил глава государства.

В июле прошлого года на встрече с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи Путин также заявил, что вопрос о том, кто возглавит страну, должен решать сам народ. При этом президент отметил, что согласно международной практике уходящий лидер страны или какой-либо партии может рекомендовать своим сторонникам "обратить внимание на какого-то человека".