Великие державы должны объединять усилия в борьбе с террором, заявил Путин

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что великим державам надо не создавать угрозу друг для друга, а объединять усилия в борьбе с террором.

"А чтобы защититься от ударов террористов, великим державам надо не создавать угрозу друг для друга, а объединять усилия в борьбе с террором", — сказал он в интервью американскому каналу NBC

Текст интервью опубликован на сайте Кремля.