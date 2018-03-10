Путин рассказал, готов ли изменить Конституцию

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не намерен менять Конституцию страны.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.