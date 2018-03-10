Путин готов обсудить с США ракетный вопрос

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия в любое время готова обсуждать с США все вопросы, включая ракетный.

"Давайте сядем спокойно, поговорим и решим вопросы. Я думаю, что нынешний президент (США) хочет это делать, но есть силы, которые не хотят ему это позволить. Мы готовы говорить по любому вопросу, включая вопрос о ракетах, киберпространство, включая контртерроризм — в любое время", — сказал Путин в интервью NBC. Слова Путина даны в обратном переводе с английского.

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.

Позднее группа сенаторов, включая экс-кандидата в президенты Берни Сандерса, обратилась к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать диалог с Москвой с целью обновления договора СНВ-3 и повышения транспарентности в сфере разработки нестратегического ядерного оружия.