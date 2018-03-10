Путин заявил, что готов сотрудничать с российской оппозицией

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что готов сотрудничать с оппозицией.

Ведущая телеканала NBC спросила, готов ли он помиловать лидера оппозиции Алексея Навального, чтобы после снятия судимости тот мог баллотироваться в президенты.

"Я бы хотел сотрудничать с этими людьми и готов это делать, чтобы попытаться сделать нашу страну сильнее, более конкурентноспособной, более эффективной страной, самодостаточной", — сказал Путин. Слова Путина даны в обратном переводе с английского.

На повторный вопрос о возможности помилования Навального Путин ответил: "Помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает".