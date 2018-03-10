Путин опроверг слухи о связи виолончелиста Ролдугина с его финансами

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин опроверг предположения о том, что виолончелист Сергей Ролдугин как-то связан с его средствами, признав при этом, что музыкант является его близким другом.

"Я его знаю очень хорошо, он один из моих друзей, выдающийся музыкант… Вы знаете, я не в курсе его дел и чем он занимается, но я знаю, что его доход достаточен, чтобы купить эти инструменты", — сказал Путин в интервью телеканалу NBC в ответ на вопрос о доходах Ролдугина и больших средствах, которые тот тратит на приобретение редких инструментов.

На дополнительный вопрос ведущей о слухах, что деньги Ролдугина на самом деле принадлежат самому Путину, президент ответил: "Это точно не мои деньги".

Цитата приводится в обратном переводе с английского языка.