РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

США не скрывают вмешательства в выборы в России, заявил Путин

06:1110.03.2018
(обновлено: 07:36 10.03.2018)
16587913
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. США постоянно вмешиваются в выборы в России и даже этого не скрывают, заявил президент Владимир Путин.

Телеведущая NBC News Мегин Келли. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Журналистка NBC считает невозможным "перемудрить" Путина

"Мы им (представителям США – ред.) говорим недавно на самом высоком уровне: "Вы постоянно в нашу политическую жизнь вмешиваетесь". Представляете, они даже этого не отрицают", — сказал глава государства в интервью американскому телеканалу NBC, которое транслировалось в переводе на английский язык.

При этом он подтвердил, что Россия не вмешивается в выборы в США и это невозможно сделать. "У нас есть принципы, которые заключаются в том, что никому не позволять вмешиваться в наши внутренние дела. И мы не вмешиваемся в дела других (стран)", — подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин: вмешательством в выборы-2016 в США могли заниматься американцы‍
Москве незачем вмешиваться в американские выборы, отметил Путин. "Я не вижу, каких целей мы могли бы достичь вмешательством. Цели нет. Давайте попробуем вообразить, какова может быть цель. Ради чего? Ради самого вмешательства?" — сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что США занимаются "грязной работой", а обвиняют в этом других. "Кто эти люди (которые так считают)? Что за грязная работа? Я не занимаюсь никакой грязной работой. Все, что я делаю — открыто. Это штамп у вас. У вас есть кто-то, кто любит делать грязную работу, и вы думаете, что мы делаем то же самое. Ничего подобного", — сказал президент.

При этом Путин заявил, что знает Евгения Пригожина, обвиняемого американскими властями во вмешательстве в выборы в США, но подчеркнул, что тот не связан с ним или с правительством России. "Я… не считаю его другом. Это просто передергивание фактов. Он бизнесмен, работает в ресторанном бизнесе и в других сферах, но он не официальное лицо, мы с ним никак не связаны", — сказал глава государства.

Президент РФ Владимир Путин во время участия в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи. 6 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин: если россияне из "списка Мюллера" нарушили законы России, их осудят
На ответ ведущей, звонил ли Путин Пригожину после того, как Вашингтон выдвинул против того обвинения, президент ответил: "Делать мне больше нечего".

Ранее Путин заявил, что Россия не не оправдывает вмешательство в выборы и не делает этого сама. Ранее президент уже подчеркивал, что россияне, обвиненные США во вмешательстве в выборы, не представляли власти России.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 граждан России, включая Пригожина, и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США. Ранее подобные обвинения звучали в адрес российских властей, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их "абсолютно голословными".

Комментировать
Политика
Комментарии
11 пользователей оставили 16 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
landr_sakhShdt.1957
Shdt.1957, а в чем лицемер? Можно подробности?
07:07
10.03.2018
ОтветитьНе отвечать
arianlex
Если Вашингтон вмешивается во внутренние дела других государств с помощью грязных уловок, то это не значит, что все остальные страны делают тоже самое.
Вашингтон любит обвинять другие страны в преступлениях, которые сам совершает!
07:08
10.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена