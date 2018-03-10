США не скрывают вмешательства в выборы в России, заявил Путин

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. США постоянно вмешиваются в выборы в России и даже этого не скрывают, заявил президент Владимир Путин.

"Мы им (представителям США – ред.) говорим недавно на самом высоком уровне: "Вы постоянно в нашу политическую жизнь вмешиваетесь". Представляете, они даже этого не отрицают", — сказал глава государства в интервью американскому телеканалу NBC, которое транслировалось в переводе на английский язык.

При этом он подтвердил, что Россия не вмешивается в выборы в США и это невозможно сделать. "У нас есть принципы, которые заключаются в том, что никому не позволять вмешиваться в наши внутренние дела. И мы не вмешиваемся в дела других (стран)", — подчеркнул президент.

Москве незачем вмешиваться в американские выборы, отметил Путин. "Я не вижу, каких целей мы могли бы достичь вмешательством. Цели нет. Давайте попробуем вообразить, какова может быть цель. Ради чего? Ради самого вмешательства?" — сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что США занимаются "грязной работой", а обвиняют в этом других. "Кто эти люди (которые так считают)? Что за грязная работа? Я не занимаюсь никакой грязной работой. Все, что я делаю — открыто. Это штамп у вас. У вас есть кто-то, кто любит делать грязную работу, и вы думаете, что мы делаем то же самое. Ничего подобного", — сказал президент.

При этом Путин заявил, что знает Евгения Пригожина, обвиняемого американскими властями во вмешательстве в выборы в США, но подчеркнул, что тот не связан с ним или с правительством России. "Я… не считаю его другом. Это просто передергивание фактов. Он бизнесмен, работает в ресторанном бизнесе и в других сферах, но он не официальное лицо, мы с ним никак не связаны", — сказал глава государства.

На ответ ведущей, звонил ли Путин Пригожину после того, как Вашингтон выдвинул против того обвинения, президент ответил: "Делать мне больше нечего".

Ранее Путин заявил, что Россия не не оправдывает вмешательство в выборы и не делает этого сама. Ранее президент уже подчеркивал, что россияне, обвиненные США во вмешательстве в выборы, не представляли власти России.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 граждан России, включая Пригожина, и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США. Ранее подобные обвинения звучали в адрес российских властей, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их "абсолютно голословными".