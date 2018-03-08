МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова рассказала, как ей пришлось сделать замечание депутату Леониду Слуцкому за его невежливое поведение.

В эфире радиостанции " Эхо Москвы ", посвященном празднику 8 марта и сексуальным домогательствам, Захарова рассказала о личном опыте общения с депутатом. "Бомбическая", по словам Захаровой, история произошла четыре года назад в кулуарах Петербургского международного экономического форума, когда Захарова еще не была так известна в стране. Тогда "Эхо Москвы" в одном из питерских кафе организовывало встречи журналистов с официальными лицами. Пришла туда и Захарова.

"Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают вот с той стороны, и вдруг входит Леонид (Слуцкий). Я его, естественно, знаю, так как он-то широким массам известен. И он садится и начинает, как-то не включаясь в беседу, начинает говорить какие-то такие вещи, ну вот как всегда: "Эй, девушка, что ты говоришь", — ну, какие-то такие вещи очень странные", — вспомнила Захарова.

По ее словам, она решила, что не может на это не реагировать. "Я говорю: "Вы знаете, я не очень понимаю, что вы говорите, и мне не очень приятно это слушать. Может быть, я чего-то не понимаю". И дальше произошла такая вещь: он перестал", — рассказала Захарова. Она посетовала также, что тогда никто из мужчин за столом, включая ведущего Алексея Венедиктова, не сделал Слуцкому замечания.

Захарова признала, что за свою дипломатическую карьеру получала неприятные намеки от мужчин. "Здесь очень важно, на мой взгляд, обозначить свою красную линию и обозначить свои чувства, эмоции, как ты к этому относишься, я имею в виду, женщине. Позволяешь ты это делать или не позволяешь", — считает она.

Ранее корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заявила, что член фракции "пристает к девушкам-журналисткам". Как пояснила корреспондент, речь идет о депутате Леониде Слуцком. На сайте телеканала сообщается, что две журналистки, работающие в Госдуме, на условиях анонимности рассказали "Дождю" о домогательствах со стороны парламентария. Жириновский в эфире телеканала заявил, что впервые слышит об этом, не считает подобное поведение нормальным, и пообещал побеседовать со Слуцким на эту тему.

Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал поклепом прозвучавшие в его адрес обвинения и выразил уверенность в том, что руководство Госдумы разберется в ситуации. Депутат отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

Затем о якобы приставаниях депутата заявили продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент русской службы BBC Фарида Рустамова, девушки также заявили о том, что направили соответствующие жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично о якобы домогательствах Слуцкого заявила и замглавного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Как ранее заявил глава комиссии ГД по этике Отари Аршба, полученные жалобы будут рассматриваться депутатами после 18 марта.