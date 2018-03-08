МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова рассказала, как ей пришлось сделать замечание депутату Леониду Слуцкому за его невежливое поведение.
"Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают вот с той стороны, и вдруг входит Леонид (Слуцкий). Я его, естественно, знаю, так как он-то широким массам известен. И он садится и начинает, как-то не включаясь в беседу, начинает говорить какие-то такие вещи, ну вот как всегда: "Эй, девушка, что ты говоришь", — ну, какие-то такие вещи очень странные", — вспомнила Захарова.
По ее словам, она решила, что не может на это не реагировать. "Я говорю: "Вы знаете, я не очень понимаю, что вы говорите, и мне не очень приятно это слушать. Может быть, я чего-то не понимаю". И дальше произошла такая вещь: он перестал", — рассказала Захарова. Она посетовала также, что тогда никто из мужчин за столом, включая ведущего Алексея Венедиктова, не сделал Слуцкому замечания.
Ранее корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заявила, что член фракции "пристает к девушкам-журналисткам". Как пояснила корреспондент, речь идет о депутате Леониде Слуцком. На сайте телеканала сообщается, что две журналистки, работающие в Госдуме, на условиях анонимности рассказали "Дождю" о домогательствах со стороны парламентария. Жириновский в эфире телеканала заявил, что впервые слышит об этом, не считает подобное поведение нормальным, и пообещал побеседовать со Слуцким на эту тему.
Затем о якобы приставаниях депутата заявили продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент русской службы BBC Фарида Рустамова, девушки также заявили о том, что направили соответствующие жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично о якобы домогательствах Слуцкого заявила и замглавного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Как ранее заявил глава комиссии ГД по этике Отари Аршба, полученные жалобы будут рассматриваться депутатами после 18 марта.