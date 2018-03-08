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Политика

Захарова рассказала, как пристыдила Слуцкого

11:5808.03.2018
(обновлено: 12:51 08.03.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фотоОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова рассказала, как ей пришлось сделать замечание депутату Леониду Слуцкому за его невежливое поведение.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Володин допустил возможную провокацию в скандале со Слуцким
В эфире радиостанции "Эхо Москвы", посвященном празднику 8 марта и сексуальным домогательствам, Захарова рассказала о личном опыте общения с депутатом. "Бомбическая", по словам Захаровой, история произошла четыре года назад в кулуарах Петербургского международного экономического форума, когда Захарова еще не была так известна в стране. Тогда "Эхо Москвы" в одном из питерских кафе организовывало встречи журналистов с официальными лицами. Пришла туда и Захарова.

"Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают вот с той стороны, и вдруг входит Леонид (Слуцкий). Я его, естественно, знаю, так как он-то широким массам известен. И он садится и начинает, как-то не включаясь в беседу, начинает говорить какие-то такие вещи, ну вот как всегда: "Эй, девушка, что ты говоришь", — ну, какие-то такие вещи очень странные", — вспомнила Захарова.

По ее словам, она решила, что не может на это не реагировать. "Я говорю: "Вы знаете, я не очень понимаю, что вы говорите, и мне не очень приятно это слушать. Может быть, я чего-то не понимаю". И дальше произошла такая вещь: он перестал", — рассказала Захарова. Она посетовала также, что тогда никто из мужчин за столом, включая ведущего Алексея Венедиктова, не сделал Слуцкому замечания.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Володин дал совет девушкам, пострадавшим от домогательств
Захарова признала, что за свою дипломатическую карьеру получала неприятные намеки от мужчин. "Здесь очень важно, на мой взгляд, обозначить свою красную линию и обозначить свои чувства, эмоции, как ты к этому относишься, я имею в виду, женщине. Позволяешь ты это делать или не позволяешь", — считает она.

Ранее корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заявила, что член фракции "пристает к девушкам-журналисткам". Как пояснила корреспондент, речь идет о депутате Леониде Слуцком. На сайте телеканала сообщается, что две журналистки, работающие в Госдуме, на условиях анонимности рассказали "Дождю" о домогательствах со стороны парламентария. Жириновский в эфире телеканала заявил, что впервые слышит об этом, не считает подобное поведение нормальным, и пообещал побеседовать со Слуцким на эту тему.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Комиссия ГД по этике получила письмо "Дождя" с обвинениями в адрес Слуцкого
Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал поклепом прозвучавшие в его адрес обвинения и выразил уверенность в том, что руководство Госдумы разберется в ситуации. Депутат отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

Затем о якобы приставаниях депутата заявили продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент русской службы BBC Фарида Рустамова, девушки также заявили о том, что направили соответствующие жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично о якобы домогательствах Слуцкого заявила и замглавного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Как ранее заявил глава комиссии ГД по этике Отари Аршба, полученные жалобы будут рассматриваться депутатами после 18 марта.

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Политика
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
vovan buyvolov
Ну конечно провокации против такого брутального Слуцкого...Только нужно не беседами его лечить, а просто указать на дверь! Однако "своих " не сдаем....
12:13
08.03.2018
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