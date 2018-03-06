Помощник Соловьева сообщил о переносе премьеры фильма с участием Путина

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Премьера фильма тележурналиста Владимира Соловьева "Новый миропорядок", в основу которого лег ряд интервью с президентом России Владимиром Путиным, переносится на неопределенный срок, сообщил РИА Новости его помощник Табриз Шахиди.

Премьера должна была состояться на официальных страницах тележурналиста в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" в ближайшие дни.

"Премьера переносится на неопределенный срок", — сказал Шахиди, отметив, что о времени выхода фильма будет сообщено дополнительно.

Ранее о новом фильме, работа над которым шла более года, сообщил сам тележурналист в Twitter. Два тизера фильма длительностью в 20 и 25 секунд с беседой Соловьева и Путина уже можно увидеть на страницах журналиста в соцсетях.