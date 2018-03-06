Путин сравнил доверие девушкам и странам

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что готов порассуждать о том, можно ли верить девушкам, доверие же другим странам — это вещи другого порядка.

Об этом Путин сказал в интервью Владимиру Соловьеву в фильме "Новый миропорядок", тизер которого опубликован на странице журналиста в социальной сети.

"Если бы вы у меня сейчас спросили: "Девушкам можно верить?". Я бы на этот счет порассуждал. Но когда вы говорите: "Можно ли каким-то странам верить?", это совершенно другая субстанция", — сказал президент.