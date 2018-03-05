Путин призвал к взаимодействию со всеми странами в борьбе с террором

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В борьбе с террором Россия была и будет открыта для взаимодействия с союзниками и теми странами, с кем есть разногласия и противоречия, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

"В борьбе с террором, другими вызовами цивилизации и международной безопасности Россия всегда была и будет открыта для взаимодействия и совместной работы и с нашими союзниками, и с теми, кто в такое число не входит. Со всеми другими странами, даже если с кем-то у нас есть разногласия или противоречия по каким бы то ни было вопросам международной повестки", — сказал Путин.

"Убежден, в борьбе с террором мы должны быть вместе", — добавил он.