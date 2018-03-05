В СФ рассказали о приемах и методах в информационной агрессии против России

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета в ежегодном докладе рассказала о приемах и методах в информационной агрессии против России, указав, что в ней участвуют не только СМИ США, но определенная координация в этом отношении идет, в частности, и по линии стран-членов НАТО.

"На этом фоне особо выделяются усилия официального Лондона, который не просто ретранслирует контент, подготовленный за океаном, но и инициативно подбрасывает мировому общественному мнению свой информационный продукт, направленный на дискредитацию России, ее руководства и, как следствие, возбуждение внутри самой Российской Федерации негативных настроений. Среди подобных масштабных и целенаправленных атак можно назвать, например, "дело Литвиненко", — отмечается в документе.

По итогам анализа использования медийных инструментов, включая интернет-ресурсы, в целях вмешательства извне в суверенные дела РФ авторы доклада в качестве типичного приема выделяют использование глобальных СМИ для распространения специально подготовленного контента, который может содержать не только фейковые новости, но и выводы, основанные на подтасованных данных либо предположениях, с целью дискредитации внешней и внутренней политики РФ в мировом масштабе. При этом отмечается, что немалая часть такого информационного вброса достигает и российских граждан. Впоследствии агенты влияния, опираясь на такого рода публикации, используют аргумент: "все говорят, что…" или "как всем давно известно …", поясняют сенаторы.

Отмечается также прямая и адресная пропаганда на русском и языках народов РФ, как непосредственно через государственные СМИ США и их партнеров, так и через аффилированные с ними организации. "Ее цель — возбуждать негативные настроения внутри российского общества относительно внешней и внутренней политики властей РФ, распространять слухи и дезинформацию, которые помогали бы увеличить число оппозиционно настроенных граждан, расширяли и консолидировали протестное движение внутри РФ, сказывались бы на результатах выборов, разжигали и раздували межэтнические конфликты", — говорится в докладе.

В качестве приема вмешательства комиссией называется также прямое и косвенное влияние на СМИ в РФ, журналистов, блогеров, медийных лиц с целью вольного или невольного вовлечения их в пропагандистские кампании по иностранным сценариям.

"Примером широкомасштабного и агрессивного применения глобальных СМИ с целью изменения суверенной внешней политики РФ являются усилия, предпринятые Вашингтоном, по исключению Москвы из активного участия в защите законного правительства Сирии в момент атаки на него как со стороны международных террористических организаций, так и широкой прозападной военно-политической коалиции", — отмечается в документе.