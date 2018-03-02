Опубликовано письмо Януковича к Путину от 2014 года

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Опубликовано обращение бывшего президента Украины Виктора Януковича к Владимиру Путину, сделанное в марте 2014 года. Снимки размещены в Telegram-канале RT.

В обращении Янукович как "официально избранный президент Украины" заявил, что страна оказалась на пороге гражданской войны из-за незаконного захвата власти в Киеве. В письме подчеркивается, что под угрозой оказались безопасность Украины и права людей, "особенно на юго-востоке и в Крыму".

Также указывается на "открытый террор и насилие", преследование людей по политическим и языковым признакам. Это, как говорится в послании, происходит под влиянием западных стран.

"В связи с этим обращаюсь к президенту России В.В.Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины", — сообщается в письме.

На пресс-конференции в Москве Янукович подчеркнул, что в обращении к российскому лидеру он, ссылаясь на договор о дружбе и взаимопомощи между Россией и Украиной, попросил провести консультации о введении полицейской миротворческой миссии.

По словам экс-президента, аналогичные обращения он направил государствам-гарантам мирного соглашения в феврале 2014 года.