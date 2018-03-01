Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

- 13:10
Цифровизация работы властей позволит повысить прозрачность и бороться с коррупцией, отметил Путин.
- 13:09
"Я знаю, что мы многое должны сделать, и мы будем делать", — сказал президент, обращаясь ко всем российским предпринимателям.
- 13:07
Нужно сделать так, чтобы россияне могли открыть свое дело одним кликом, заявил глава государства.
Он призвал упростить налоговую отчетность и облегчить деятельность предпринимателей.
- 13:06
Путин призвал бороться с коррупцией
"Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом разбирательств между юридическими лицами". При этом, напротив, уголовные нормы должны жестко действовать, когда речь идёт о правах, жизни и здоровье людей.
- 13:05
Доля государства в экономике должна снижаться. В результате оздоровления банковской системы под контроль государства перешел ряд активов, но их нужно продавать, заметил президент.
- 13:04
Путин поблагодарил работников АПК за рекордный урожай
Более 130 миллионов тонн - это больше, чем в СССР, рассказал глава государства.
- 13:03
Развитие крупных АПК не должно идти в ущерб малым хозяйствам.
- 13:02
Уже через четыре года Россия будет экспортировать больше продукции, чем импортировать, сообщил президент.
- 13:01
В течение шести лет Россия должна удвоить объем несырьевого экспорта
Еще один источник роста — развитие несырьевого экспорта, заявил Путин.
"В течение 6 лет мы должны удвоить объем несырьевого неэнергетического экспорта", — подчеркнул он.
- 13:01
Инвестиции должны пойти на обновление промышленности. Нужно развивать малое и среднее предпринимательство.
- 13:00
"Мы еще заметно отстаем по производительности труда. Повышение производительности труда - это рост зарплат и потребительского спроса", — заявил президент.
- 12:58
Ставки по кредитам нужно снижать, заявил президент
Необходимо снижать процентные ставки по кредитам. Делать кредиты доступными. Путин отметил, что рассчитывает на поддержку Центробанка.
- 12:58
Инфляция опустилась до рекордных двух процентов, напомнил российский лидер. Ранее показатель составлял 12%.
"В России по сути - новая маэкроэконмическая реальность", - отметил Путин.
- 12:56
Путин назвал ключевой ориентир для будущего правительства
Нужна экономика с темпами роста выше мировых, это непросто, но необходимо. Это ключевой ориентир для нового правительства, заявил Путин.
- 12:55
В ближайшие шесть лет нам понадобится направить значительные средства на инфраструктурные проекты, говорит Путин.
- 12:55
Российские вузы нужно сделать привлекательными для иностранцев, заявил Путин
Путин предложил создать центры профпереподготовки. Он также отметил, что российские вузы нужно сделать привлекательными для иностранцев.
Президент также призвал в этих целях облегчить получение гражданства для талантливых выпускников из других стран.
- 12:54
Российская молодежь доказывает свое лидерство в научной сфере. Юные россияне заработали на международных олимпиадах 38 медалей, рассказал президент.
- 12:53
Путин призвал закрепить лидерство российских математиков
Путин заявил, что необходимо уделить внимание генетике, а также закрепить лидерство российских ученых в математике.
- 12:52
Развитие науки позволит создавать новые лекарства, отметил глава государства.
В полную силу должны заработать образовательные центры, в ряде городов они уже есть, добавил президент.
- 12:51
Путин: Россия нарастила научный потенциал
За последние годы Россия нарастила потенциал в научной сфере. Но надо выходить на новый уровень, заявил президент.
Он отметил, что в стране создадут два ускорителя частиц.
- 12:50
Нам нужны собственные цифровые платформы, говорит Путин.
- 12:49
Важнейшим конкурентным преимуществом являются знания, технологии. Нужна нормативная база для беспилотных и цифровых технологий.
- 12:48
Президент анонсировал запуск программы ранней профориентации
Необходимо выстроить современную профориентацию, сказал президент.
Он анонсировал запуск программы ранней профориентации, на инициативу выделят миллиард рублей.© Инфографика
- 12:46
Начальная школа в России признана одной из лучших в мире
Школа должна отвенчать на вызовы времени, тогда и страна будет готова на них ответить, заявил Путин.
Он рассказал, что начальная школа в России уже признана одной из лучших в мире.
"Международные эксперты признают, что наша начальная школа — одна из самых сильных", — заметил глава государства.
- 12:45
Нельзя держать произведения искусства в запасниках, говорит Путин.
- 12:44
Путин: 2018 — Год добровольца в России
Путин напомнил о Годе добровольца в России.
"Вовлеченность людей в дела страны делает нас единым народом", - отметил президент.
- 12:44
Необходимо улучшить качество питьевой воды, заявил президент
Необходимо рекультивировать свалки в черте городов и улучшить качество питьевой страны по всей стране. В некоторых населенных пункта воду до сих пор дают "по часам".
Будут реализованы проекты, связанные с экологией Байкала и волжского бассейна. Это улучшит качество жизни как минимум половины населения.
- 12:43
Президент призвал улучшить экологическую ситуацию в стране. Он отметил, что "переносов" в этом вопросе больше не будет.
- 12:41
В России создадут систему по борьбе с онкозаболеваниями
Россия должна выйти на самый высокий уровень в вопросе лечения и профилактики рака, заявил Путин.
- 12:40
Президент считает что профилактика заболеваний крайне важна. Каждый россиянин должен иметь возможность пройти качественное обследование.
- 12:39
Медучреждения должны быть связаны в единый "цифровой контур", считает Путин.
- 12:38
Путин поручил восстановить закрытые в регионах больницы
Административными преобразованиями увлеклись — больницы в регионах закрыли, а новых не предложили, рассказал президент. Он выразил недовольство тем, что власти забыли о людях.
Там, где больницы убрали, они должны быть восстановлены, указал глава государства.
- 12:37
Много было сделано в ходе реализации майских указов. Но размер зарплат должен расти и дальше.
- 12:36
Общие объемы расходов на здравоохранение должны увеличиться вдвое, заявил президент.
Он также поблагодарил всех работников отрасли.
- 12:35
Путин пообещал высокоскоростной интернет на всей территории России
С помощью распределенной генерации нужно решить вопрос электроснабжения отдаленных территорий.
Кроме того, по всей стране появится высокоскоростной интернет. Это позволит открыть для россиян цифровой мир со всеми его преимуществами.
"Это колоссальный прорывной ресурс", — заявил Путин.
- 12:34
Россия должна стать лидером в сфере хранения так называемых больших данных.
- 12:33
Путин: в соседнюю область через Москву летать больше не придется
Ситуация, когда в соседнюю область придется лететь через Москву, останется в прошлом, подчеркнул российский лидер.
- 12:32
Путин заявил, что северный морской путь очень важен для России. Он отметил, что необходимо развивать арктический регион.
"Наш арктический флот был и будет самым сильным в мире", — говорит Путин.
- 12:32
Необходимо увеличить пропускную способность ж/д путей, заявил глава государства.
- 12:31
Россия увеличила мощность портов со времен СССР в три раза, рассказал президент.
- 12:30
Вложения в БАМ и Транссиб окупятся очень быстро, считает Путин
Пропускная способность БАМа и Транссиба вырастет в полтора раза, вложения будут окупаться очень быстро, заявил Путин.
- 12:28
Путин потребовал улучшить состояние дорог
Глава государства обратился к главам регионов и потребовал их пристального внимания к этой проблеме.
"Необходимо удвоить расходы на строительство и обустройство дорог", — заявил президент. На финансирование дорожного строительства будет выделено 11 триллионов рублей.© Инфографика
- 12:27
Для обеспечения устойчивого роста и развития всю страну нужно буквально "прошить" коммуникациями, настаивает президент.
- 12:27
Путин о разнице между кадастровой и рыночной стоимостью: "Мы так не договаривались"
"Мы так не договаривались. И люди этого от нас не ожидали", — подчеркнул глава государства.
Путин: Кадастровая стоимость недвижимости очень часто превышает рыночную. Мы так не договаривались! Кадастр надо пересмотреть уже в первом полугодии 2018 года pic.twitter.com/BnzNtTYc9v— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 марта 2018 г.
- 12:26
Люди которые вкладывают деньги в строительство жилья должны быть защищены, говорит Путин.
По его словам, риски должны брать на себя не дольщики, а банки.
- 12:25
Глава государства поставил задачу увеличить объемы жилищного строительства в полтора раза.© Инфографика
- 12:24
Путин назвал три фактора повышения доступности жилья
Речь идет, в частности о росте доходов, снижении ставки. Ипотека должна стать доступной для большинства граждан, отметил президент.
- 12:22
Особое внимание — социальным и инфраструктурным проектам, заявил президент
Власти поддержат инициативы, которые позволят городам раскрываться по-новому. Особое внимание будет уделено социальным и инфраструктурным проектам, заявил Путин.
- 12:21
Развитие городов должно стать мотором для всей страны
Мнение людей должно быть решающим, а развитие городов должно стать движущей силой для всей страны, заявил Путин.© Инфографика
- 12:20
Современная среда для жизни, для малого бизнеса — все это послужит для формирования среднего класса, считает глава государства.© Инфографика
- 12:19
Обновление городской среды должно обеспечиваться за счет новых технологий, отметил Путин.
Впервые при оглашении Послания президента используется инфографика pic.twitter.com/4YvO6icIU6— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 марта 2018 г.
- 12:19
Камера оператора украшена лентой-триколором.
- 12:18
Путин рассказал про новую цель России
Цель принципиально нового уровня - сделать так, чтобы средняя продолжительность жизни в России превысила 80 лет.
- 12:17
Путин поставил задачу увеличить ВВП на душу населения в полтора раза
Это сложно, но власти будут над этим работать, отметил российский лидер.
- 12:16
"В целом решена проблема с детскими садами", — считает Путин. Молодым мамам надо дать возможность работать, говорит президент. Зал аплодирует.
Нужна системная программа поддержки людей старшего поколения. Это станет одной из главных задач нового правительства после выборов.
- 12:15
Путин призвал обеспечить рост пенсий
По его словам, разница между зарплатой и пенсией не должна быть такой значительной как сейчас.
- 12:15
Президент рассказал о поддержке материнства в России
На охрану материнства и детства напрявят более трех триллионов рублей, пообещал президент.© Инфографика
- 12:14
Президент напомнил, что государство решило проблему детсадов. Он призвал обеспечить достаточное число мест в яслях, чтобы молодые матери могли выйти на работу и не терять квалификацию.
- 12:13
России удалось переломить демографическую ситуацию, считает Путин
Демографические потери девяностых еще дают о себе знать, но ситуация переломилась, отметил глава государства.
- 12:11
Путин назвал приоритетом России благополучие граждан
"Наш приоритет это благополучие людей. Мы должны дать людям достойную работу", — говорит президент.
По его словам, люди должны иметь возможность реализовать себя.
- 12:10
Главный и ключевой фактор развития России — благополучие людей, заявил глава страны.
Он отметил, что с бедностью сталкиваются 20 миллионов граждан, этот показатель сократился.
Путин назвал нынешнее послание Федеральному собранию рубежным https://t.co/K2rzJ9bSev pic.twitter.com/Tvjtl2w8uf— РИА Новости (@rianru) 1 марта 2018 г.
- 12:09
Путин: речи о том, чтобы кто-то "пришел и захватил" Россию, не идет
Президент призвал проявить волю ради результативного труда и будущих поколений. Он отметил, что речи о том, чтобы кто-то "пришел и захватил" Россию нет.
- 12:08
"Необходимо расширять пространство свободы во всех сферах", — уверен Путин.
- 12:08
"Изменения в мире носят цивилизационный характер", — заявил президент.
- 12:07
Путин: технологическое отставание недопустимо
Ближайшие годы станут решающими для будущего страны, подчеркнул Путин. По его словам, это не связано с выборами. Речь идет о развитии технологий. Отставание в этой сфере недопустимо, заметил глава государства.
По его словам, технологическое отставание несет риски утраты суверенитета. "От нас ждут сильного ответа. И мы готовы дать такой ответ" — подчеркнул Путин.
- 12:06
У Москвы уже есть опыт реализации масштабных проектов в социальной сфере, а макроэкономическая ситуация открывает возможности для долгосрочного роста, считает президент.
- 12:05
Удалось обеспечивать устойчивое развитие России. Однако нельзя допустить, чтобы стабильность превратилась в расслабленность, отметил глава государства.
"Мы не имеем право допустить, чтобы достигнутая стабильность привела к самоуспокоению", — говорит Владимир Путин.
Как и ожидалось, послание президента сопровождается видео.
Послание президента мультимедийно, как и обещали. pic.twitter.com/8xkBqYVPQu— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 1 марта 2018 г.
- 12:04
Послание носит особый, рубежный характер, отметил президент. Он подчеркнул, что сегодня каждый поступок носит особую важность.
"Мы прошли через масштабные непростые преобразования, справились с очень сложными вызовами", — заявил Путин.
- 12:02
Послание Федеральному собранию началось
Глава государства появляется в зале под аплодисменты и благодарит присутствующих.
- 11:58
Корреспонденты в пресс-зале готовятся слушать выступление президента. Под рукой — все самое необходимое.
- 11:47
В зал спешат политики.
Политики стоят в очереди, чтобы попасть на послание pic.twitter.com/cHbAB1cpoy— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 1 марта 2018 г.
- 11:44
Журналисты коротают время до начала мероприятия, делая селфи и фотографируясь на фоне стенда, посвященного выступлению Путина.
- 11:36
Ждут выступления российского президента и корреспонденты иностранных СМИ.
"Голос России сейчас звучит очень громко! И всему миру важно услышать, что скажет Путин", — сказал корреспонденту РИА Новости обозреватель пакистанского телеканала SUCH TV Иштеак Хамдани.
А вот так выглядит пропуск корра венесуэльского телеканала TeleSUR Оро Ханселла.
- 11:33
Вчера на итоговой коллегии МВД Путин озвучил одну из тем послания: президент обратит внимание парламентариев на недопустимость давления на бизнес.
- 11:29
Журналисты готовятся к выступлению президента и спешно покидают буфет.
- 11:23
Послание Путина сопроводят видео-слайдами, их содержимое не разглашается.
"Слайды будут транслироваться на специально установленных экранах. Видеоряд будет подготовлен для послания президента", — рассказал собеседник агентства, знакомый с процессом организации мероприятия.
- 11:16
На послание президента аккредитовано рекордное количество журналистов — 705 человек.
- 11:13
Началась регистрация гостей мероприятия.
Check in на послание президента в Манеже начался. pic.twitter.com/wBC9LpkqFy— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 1 марта 2018 г.
- 11:11
- 11:06
Песков не исключил, что оценки работы и перспективы на будущее в выступлении Путина совпадут с его программой на выборах.
В Кремле также подтвердили, что идет обсуждение новых "майских указов", однако окончательное решение на этот счет за президентом. Он выберет конкретную "форму юридического оформления" основных задач.
- 11:00
Выступление состоится не в Георгиевском зале Кремля, как обычно, а в Центральном выставочном зале "Манеж". Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков новое место выбрано в связи с расширенным составом приглашенных.
Кроме того, для лучшей визуализации будут использованы экраны с инфографикой. По словам Пескова, это оборудование сложно установить в Большом Кремлевском дворце, помещения которого представляют историческую ценность.
- 11:00
Традиционное послание президента предусмотрено Конституцией. Помимо депутатов и сенаторов на мероприятие приглашаются члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы ЦИК, Счетной палаты и Общественной палаты, руководители регионов и другие лица.
- 11:00
Владимир Путин начнет свою речь в полдень
Обычно оглашение послания занимает около часа.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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