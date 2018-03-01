Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Школа должна отвенчать на вызовы времени, тогда и страна будет готова на них ответить, заявил Путин.

Он рассказал, что начальная школа в России уже признана одной из лучших в мире.

"Международные эксперты признают, что наша начальная школа — одна из самых сильных", — заметил глава государства.