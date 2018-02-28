Россия опротестует решение WADA о запрете проводить спортивные мероприятия

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия опротестует запрет Всемирного антидопингового агентства (WADA) подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований. Об этом заявил глава комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский.

По его словам, такое решение WADA "ставит под угрозу развитие спорта, а значит, и здоровье нашей молодежи".

Во вторник в WADA сообщили, что Россию с апреля могут лишить возможности подавать подобные заявки, если Российское антидопинговое агентство к тому времени не будет восстановлено в правах. Это следует из измененных статей кодекса WADA.

В свою очередь, в Минспорте подчеркнули, что проведению запланированных в России международных соревнований ничего не угрожает и что сейчас власти сосредоточены на организации турниров, права на которые получили ранее.

В заявлении ведомства указывается, что выдержки из документа, которые сейчас активно обсуждаются, опубликовали еще в прошлом году, а в ноябре WADA утвердило новый международный стандарт, который вступает в силу с апреля.

Как отметил депутат Госдумы Дмитрий Свищев, новый шаг WADA похож на часть политической кампании давления на Россию. По его мнению, эти ограничения лишь формальный предлог для продолжения антироссийской политики.