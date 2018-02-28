Россия опротестует решение WADA о запрете проводить спортивные мероприятия

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия опротестует запрет Всемирного антидопингового агентства (WADA) подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований. Об этом заявил глава комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский.
Во вторник в WADA сообщили, что Россию с апреля могут лишить возможности подавать подобные заявки, если Российское антидопинговое агентство к тому времени не будет восстановлено в правах. Это следует из измененных статей кодекса WADA.
В свою очередь, в Минспорте подчеркнули, что проведению запланированных в России международных соревнований ничего не угрожает и что сейчас власти сосредоточены на организации турниров, права на которые получили ранее.
В заявлении ведомства указывается, что выдержки из документа, которые сейчас активно обсуждаются, опубликовали еще в прошлом году, а в ноябре WADA утвердило новый международный стандарт, который вступает в силу с апреля.
Как отметил депутат Госдумы Дмитрий Свищев, новый шаг WADA похож на часть политической кампании давления на Россию. По его мнению, эти ограничения лишь формальный предлог для продолжения антироссийской политики.