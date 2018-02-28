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Политика

Эксперты назвали возможные тезисы послания Путина Федеральному Собранию

11:0928.02.2018
(обновлено: 11:10 28.02.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Архивное фотоЕжегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Целевой аудиторией предстоящего послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию будет не только политическая элита, но и обычный гражданин; основными тезисами обращения станут экономические и социальные задачи, однако и международная проблематика также окажется в зоне внимания главы государства, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Послание Путина Федеральному Собранию: чего ждут парламентарии
Президент России раз в год обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития РФ на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. В 2018 году такое обращение запланировано на 1 марта. Впервые обращение прозвучит не в Георгиевском зале Кремля, а в Манеже.

Послание избирателям

По словам эксперта Института гуманитарно-политических исследований Владимира Слатинова, не остается сомнений, что предстоящее 1 марта послание будет не столько обращением главы государства, сколько посланием кандидата в президенты. "Несмотря на то что послание идет от имени действующего президента, а не кандидата, Путину никто не может запретить поделиться образом будущего… Конечно, Путин не может использовать служебное положение в избирательных целях, но поделиться своим видением развития страны, решением ключевых проблем, которые стоят перед Россией, ключевых реформ и целей, которые должна достичь система государственного управления в новом политическом цикле, этого ему никто не запрещает", — отметил политолог.

Председатель партии Яблоко Эмилия Слабунова. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Слабунова попросила Путина отчитаться о результатах своей работы
Эксперт полагает, что нынешнее послание задумано как "яркий публичный жест, который призван оживить избирательную кампанию". С этим, по его мнению, связано и изменение места оглашения послания – из Кремля его перенесли в Манеж.

"Смена площадки, по-моему, преследует две цели: расширить аудиторию – там будет не только политическая элита, но и, думаю, лидеры общественного мнения, лидеры некоммерческого сектора; во-вторых, новое место будет иметь более серьезный информационный эффект", — пояснил Слатинов.

По мнению политолога Александра Конькова, главное новшество предстоящего послания заключается в том, что не только аудитория при его оглашении будет расширена, а в целом оно будет адресовано каждому конкретному человеку.

"То, что в данном случае президент будет оглашать послание не из Кремля, а с другой площадки в более широкой аудитории, это показатель того, что это послание будет не столько элитам, сколько обществу в целом и каждому конкретному человеку. Это задача ставилась при смене формата послания", — сказал он.

Профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Матвейчев также отмечает, что по сути послание будет совмещено с программой кандидата Путина. "Послание в этом году необычное,… и оно будет совмещать и послание на год, и предвыборную программу на несколько лет. Поэтому в нем будут затронуты, безусловно, все аспекты жизни. Не будет такого, что будет подчеркнуто что-то одно", — сказал он.

Экономика и не только

Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Орешкин рассказал, чего ждет от послания Путина Федеральному Собранию
Политологи отмечают, что в обществе уже давно созрел запрос на обновление, необходимость проведения реформ и ускорения экономического роста, поэтому многие ожидают услышать эти тезисы в речи президента.

"Я надеюсь на то, что будет меньше международных тем, больше внутренних проблем поднято… Есть понимание того, что необходимо добиться ускорения экономического роста, потому что без этого очень сложно будет выполнять социальные программы, поддерживать политическую стабильность. Есть очень серьезное давление со стороны общества, потому что обществу хочется возвращения власти к реальной повестке дня", — сказал Слатинов.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов отметил, что логичным было бы услышать о новациях в сфере экономической политики, о новых подходах к налоговой системе, расширении практик проектного финансирования, приоритете развития инфраструктуры. "Что будут закреплены, подтверждены социальные инициативы, в частности, в сфере демографической политики. Мы сейчас можем оперировать теми тезисами, которые уже вброшены на президентском уровне, на уровне правительства, и которые могут быть как-то поданы, упакованы в виде задач, поручений", — полагает он.

По словам Конькова, общество ждет от главы государства решений по экономическим вопросам и продолжения программ в социальной сфере, поэтому, вероятно, эти темы найдут воплощение в послании.

"Экономика, отдельные отрасли, региональная политика, не исключаю вопросы, связанные с возвращением к идее об укрупнении регионов и пересмотре отношений между федеральным центром и субъектами, т.е. тема российского федерализма – все это так или иначе будет освещаться", — полагает эксперт.

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин во время предвыборной встречи со своими доверенными лицами в Гостином дворе. 30 января 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин обсудил с доверенными лицами экономику, выборы и "кремлевский список"
Он добавил, что упор во внутренней повестке будет сделан на социальную сферу, на то, как власть в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе видит продолжение тех демографических мер, которые уже были озвучены.

Международная проблематика

При этом эксперты считают, что и международная проблематика, пусть и не в большом объеме, все же будет затронута в послании президента.

"Обязательно будет международная политика, учитывая всю сложность, которая есть. Обязательно будет заявлена официальная позиция, курс и наши принципиальные установки", — полагает Матвейчев.

По мнению Конькова, в речи президента будет затронута и ближневосточная тема, в частности, война в Сирии, особенно на фоне вывода основных сил из арабской республики; и, конечно, отношения с США.

"Как у нас будут развиваться отношения с США, как антироссийская истерика в США будет оказывать влияние на политику РФ? Безусловно, прозвучит тема ближнего зарубежья, Украины, евразийского союза, отношения с соседями. Также будет озвучена позиция России по развитию экономики в азиатско-тихоокеанском регионе, в целом по политике на Востоке, отношениям с Китаем", — добавил политолог.

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