Захарова рассказала, почему США интересны выборы в России

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ рассказала, почему США интересны выборы в России.

"Наши выборы интересны им в двух контекстах. Первое, это для опять же продолжения своей внутриполитической риторики. Как вы видите, она не снижает накала. Второй момент — это привычная и традиционная вовлеченность Соединенных Штатов Америки вообще во все внутренние процессы во всех регионах мира. То есть нет такого региона, где бы Вашингтон не пытался сыграть", — сказала Захарова.

По ее словам, правило о том, что нельзя вмешиваться во внутреннюю политику, в жизнь других государств, работает и должно работать с точки зрения США "для всех, кроме одной исключительной страны, которая называется Соединенные Штаты Америки".

"Все понятно, логика железная. Концепцию исключительности озвучили при (президенте Бараке) Обаме, это была наработка вот такая в публичном пространстве его администрации, но, судя по всему, она продолжает работать", — пояснила официальный представитель МИД РФ.

На вопрос, что должна делать Россия в данной ситуации, Захарова ответила, что "во-первых, нам нужно предупреждать, во-вторых, вскрывать все случаи подобных и попыток, и непосредственно самих действий, что мы и делаем".

"И реагировать, но реагировать достаточно спокойно. Потому что, еще раз говорю, это их традиция, они от своих традиций не отказались", — добавила Захарова.