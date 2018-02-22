Путин огласит послание в Манеже из-за расширенного состава участников

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию в Манеже в связи с расширенным составом приглашенных, будут использоваться экраны с инфографикой, которые технически сложно разместить в историческом зале Кремля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, это будет запланировано к проведению в Манеже. Связано это с тем, что чуть-чуть будет расширен состав приглашенных — это будет чуть шире, чем только Федеральное Собрание. Собственно, это практиковалось и ранее, но в этом году будет несколько больше приглашенных", — рассказал Песков журналистам.

Кроме того, по его словам, в этот раз для визуализации послания Путина будут использованы экраны для инфографики. "Для, собственно, лучшей визуализации — использование инфографики. Будут использованы экраны, которые сложно просто технологически, логистически установить в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале, учитывая, что это все-таки исторический зал", — пояснил он.

Песков подчеркнул, что, несмотря на нововведение, "это будет послание президента Федеральному Собранию, оглашение которого является конституционной обязанностью главы государства".

Путин огласит послание Федеральному Собранию 1 марта.