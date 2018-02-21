В МИД России ответили на обвинения в кибератаках на Украину

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Великобритания, обвиняя Россию в осуществлении кибератак на киберинфраструктуру Украины, по традиции, не приводит никаких конкретных фактов, говорится в комментарии МИД РФ.

Ранее госминистр британского МИД лорд Тарик Ахмад обвинил Россию в создании вируса NotPetya, который атаковал компьютеры на Украине и ряде других стран в июне 2017 года. В Кремле ранее категорически отвергли обвинения в причастности России к хакерским атакам, считают их бездоказательными и беспочвенными.

"По сложившейся на Западе традиции, никаких конкретных фактов Лондон не приводит, ограничиваясь уже надоевшими голословными заявлениями и намеками в духе того, что "всем и так все понятно"", — сообщили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве ответили, что складывается впечатление, что такое нагнетание обстановки "связано с необходимостью оправдать принятие правительствами западных стран законов, направленных на ужесточение контроля за своими гражданами или ограничение их фундаментальных прав и свобод".