Правительство России утвердило протокол о демаркации границы с Латвией

Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве. Архивное фото

Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Правительство России утвердило протокол о демаркации государственной границы с Латвией, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В октябре 2017 года Латвия и Россия подписали документы по демаркации государственной границы между странами. Церемония подписания итоговых документов состоялась во время заключительного заседания латвийско-российской демаркационной комиссии. Подписи под документом поставили генеральный консул Латвии в Санкт-Петербурге Ирина Мангуле и посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Обухов.

"Утвердить подготовленный совместной российско-латвийской демаркационной комиссией протокол — описание прохождения российско-латвийской государственной границы от 25 октября 2017 года", — говорится в документе.

Латвия одобрила протокол о демаркации 16 января.

Работы по демаркации границы между Латвией и Россией начались в 2011 году.