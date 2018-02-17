В Совфеде ответили на призывы Порошенко запретить российский флаг

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Призывы украинского президента Петра Порошенко к запрету "российского флага во всем мире" недостойны лидера большого европейского государства. Такое мнение в разговоре с RT выразил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, Порошенко хочется, чтобы на карте мира вообще не было слово Россия.

"Но, к счастью для нас и к большому сожалению для Порошенко, это желание никогда не сбудется <…> Ну давайте тогда вешать бандеровские флаги по всему миру, которые сейчас так радуют руководство Украины", — сказал он.

Сенатор добавил, что в Европе начинают осознавать, что они поддержали "нежизнеспособную власть" на Украине и что такое руководство ведет страну в тупик.

"Мне кажется, что агония, которая, по сути, уже началась у нынешнего украинского режима, продолжится", — отметил Джабаров.

Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Россию в попытке "разрушить демократии" и призвал повсеместно запретить российский флаг. По его словам, триколор "не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы".